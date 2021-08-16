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"Формула успеха": в Гродно начнет работать школа молодого педагога
16.08.2021 07:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне учебного года в Гродно начинает работу школа молодого педагога "Формула успеха". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.
Школа будет работать на базе института с 16 по 21 августа. Слушателями станут около 50 педагогов со всей области со стажем до 2 лет.
"Программа школы насыщенная: пройдут мастер-классы, тренинги, лекции-диалоги и деловые игры. Запланировано проведение эвристических бесед и индивидуальных консультаций", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования. К слову, занятия будут проводить не только сотрудники института, но и лучшие педагоги области и страны, в том числе лауреаты и победители конкурса "Учитель года".
Участники школы познакомятся с современными подходами к проектированию и проведению учебных занятий, новыми образовательными технологиями, инновациями в образовании. Внимание на занятиях также будет уделено психолого-педагогическим аспектам организации образовательного процесса. Молодые педагоги научатся рационально организовывать свое время, усовершенствуют коммуникативные умения.
Кроме образовательной программы, для молодых педагогов запланированы культурные мероприятия. Во второй половине дня их ждут работа в творческих мастерских, экскурсии, интеллектуальные игры и спортивные состязания.
Школа молодого педагога способствует профессиональному и творческому росту учителей, распространению инновационного педагогического опыта. Направлена она также на повышение престижа педагогической профессии. Занятия в ней способствуют укреплению профессиональных контактов.-0-
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Школа будет работать на базе института с 16 по 21 августа. Слушателями станут около 50 педагогов со всей области со стажем до 2 лет.
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