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Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске

16.08.2021 07:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 16.00 до 20.00 контроль за скоростью будет организован на пр.Независимости, д.131 к.2 и ул.Кальварийской, 25. Ограничение - 60 км/ч.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), на 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 контроль будет обеспечен на ул.Маяковского, 101 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Так, с 16.00 до 20.00 контроль за скоростью будет организован на пр.Независимости, д.131 к.2 и ул.Кальварийской, 25 . Ограничение - 60 км/ч.
 
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