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Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет в Могилеве 17 августа

16.08.2021 07:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет в Могилеве 17 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Ярмарка будет проходить на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. В ней примут участие предприятия и организации областного центра, у которых имеются вакансии для лиц с инвалидностью. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки - они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Такой формат позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться этим вариантом можно не выходя из дома", - отметили специалисты.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для...
 
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