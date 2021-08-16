Источник материала: БелТА





Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. В ярмарке вакансий примут участие представители ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ГП "ЖЭУ 6 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Московского района Минска".





Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, мастер, экономист, инженер и др.





Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мини-ярмарки вакансий проведут в Минске 17 и 18 августа Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и...