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Мини-ярмарки вакансий проведут в Минске 17 и 18 августа

16.08.2021 10:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий состоятся 17 и 18 августа в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. В ярмарке вакансий примут участие представители ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ГП "ЖЭУ 6 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Московского района Минска".

Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, мастер, экономист, инженер и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и...
 
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