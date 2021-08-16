ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Датчики скорости будут контролировать ситуацию на М10 и в Гомеле

16.08.2021 11:07 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 16 по 22 августа датчики скорости ежедневно будут контролировать ситуацию на трех участках дорог, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Так, под контролем будет 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На этом участке водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Датчики устанавливают и на 83-м км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин (Гомельский район). Скоростные ограничения для легкового транспорта здесь 100 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Фиксировать нарушения приборы будут также в районе дома ?91 по пр.Речицкому Гомеля, где всем водителям необходимо двигаться со скоростью 50 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы напомнили водителям: двигаясь с разрешенной скоростью, всегда есть возможность правильно оценить складывающуюся дорожную ситуацию и при опасности избежать дорожно-транспортного происшествия.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под контролем будет 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На этом участке водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью 90 км/ч,...
 
Новости дня
Новости регионов
 
На 715 официально безработных Минска приходится 23 тыс. вакансий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by