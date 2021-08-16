Датчики скорости будут контролировать ситуацию на М10 и в Гомеле

Источник материала: БелТА

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 16 по 22 августа датчики скорости ежедневно будут контролировать ситуацию на трех участках дорог, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.





Так, под контролем будет 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На этом участке водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.





Датчики устанавливают и на 83-м км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин (Гомельский район). Скоростные ограничения для легкового транспорта здесь 100 км/ч, грузового - 70 км/ч.





Фиксировать нарушения приборы будут также в районе дома ?91 по пр.Речицкому Гомеля, где всем водителям необходимо двигаться со скоростью 50 км/ч.





Все датчики работают в двух направлениях.





Госавтоинспекторы напомнили водителям: двигаясь с разрешенной скоростью, всегда есть возможность правильно оценить складывающуюся дорожную ситуацию и при опасности избежать дорожно-транспортного происшествия.-0-