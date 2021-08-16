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На 715 официально безработных Минска приходится 23 тыс. вакансий

16.08.2021 11:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начало августа этого года на учете в службе занятости столицы состояли 982 человека, из них 715 безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"В январе - июле в Минске сложилась благоприятная конъюнктура рынка труда. В службу занятости обратились 7360 граждан, из них 2792 человека зарегистрированы безработными. На учете в органах по труду, занятости и социальной защите на 1 августа состояли 982 человека, из них 715 безработных, при наличии более 23 тыс. вакансий", - рассказали в комитете. При этом месяцем ранее официально безработных было 739 человек.

Зарегистрированная безработица уже долгое время держится на уровне 0,1% к численности экономически активного населения. Это лучший показатель по стране.

За семь месяцев текущего года в активные программы содействия занятости было вовлечено 5799 граждан, из них 1889 безработных. Служба занятости помогла трудоустроиться 4901 человеку, в том числе 1205 безработным.

В оплачиваемых общественных работах участвовали 752 человека.

Субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности получили 86 безработных, 146 человек направлены на обучение.

"В период безработицы и обучения гражданам предоставлялись социальные выплаты. С начала года 1513 человек имели право на получение пособия по безработице. Его средний размер в июне этого года составил Br30,48", - добавили в комитете.

На 1 августа нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 23,1 тыс. вакансий, из них 14,8 тыс. вакансий - для рабочих (64%).

В спросе на рабочие кадры преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер).

Среди специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Зарегистрированная безработица уже долгое время держится на уровне 0,1% к численности экономически активного населения. Это лучший показатель по стране.
 
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