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КГК Могилевской области выявил завышение цен на социально значимые товары 

16.08.2021 11:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области во время мониторинга выявил завышение цен на социально значимые товары в торговых объектах Бобруйска, Костюковичского и Глусского районов, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"Комитет госконтроля Могилевской области продолжил мониторинг соблюдения субъектами торговли законодательства о ценообразовании. Только в начале августа контролеры выявили превышение торговых надбавок на более чем 40 наименований товаров в торговых объектах Бобруйска, Костюковичского и Глусского районов", - отметили специалисты.

Завышения торговых надбавок на товары для детского питания установлены комитетом и во время проверки одного из крупных могилевских сетевиков: размер надбавок достигал 22% при разрешенном не более 15%. Cумма незаконного дохода превысила Br9 тыс. "Теперь субъекту хозяйствования грозит штраф в двукратном размере этого дохода", - подчеркнули в КГК.

Всего в январе - июле комитет пресек нарушения дисциплины цен в 80 торговых объектах из 136, где проведен мониторинг. В ряде случаев применяемые торговые надбавки были в семь раз выше, чем установлено законодательством. По всем выявленным нарушениям оперативно были приняты меры реагирования.-0- 
 
Теги: Могилев
 
 
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Всего в январе - июле комитет пресек нарушения дисциплины цен в 80 торговых объектах из 136, где проведен мониторинг. 
 
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