ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция Минска проведет мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

16.08.2021 11:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 17 по 21 августа пройдет основной этап комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В центре внимания милиционеров - семьи, где возникают конфликты, взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. Ежесуточно в Минске регистрируется около 30-40 сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Основные причины возникновения в семьях конфликтных ситуаций - злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения", - рассказали в ГУВД.

Для предупреждения более тяжких последствий правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, органы внутренних дел применяют уголовно-превентивные меры, то есть собирают материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством, истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за угрозу убийством в виде ареста сроком до 6 месяцев, за истязание - до 3 лет лишения свободы. За 7 месяцев текущего года по этим статьям возбуждено 128 уголовных дел (ст.153 - 19, ст.154 - 13, ст.186 - 96).

Органы внутренних дел призывают граждан, слышащих крики и брань у соседей, незамедлительно информировать милицию по телефону 102. Прибывшие сотрудники милиции примут меры к привлечению виновных к ответственности, недопущению аналогичных правонарушений в дальнейшем, также появится возможность применять предусмотренные законом "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" меры индивидуальной профилактики: проведение профилактической беседы, вынесение официального предупреждения, постановка на профилактический учет, рассмотрение вопроса о вынесении защитного предписания.

Всего за 2021 год к административной ответственности за семейные скандалы привлечены более 5,3 тыс. граждан. 477 граждан, систематически совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и не пожелавших стать на путь исправления, направлены для прохождения медико-социальной реадаптации в условиях лечебно-трудовых профилакториев.

При вынесении защитного предписания нарушителя можно обязать временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение, запретить распоряжаться общей совместной собственностью и др. В текущем году применено 369 указанных предписаний.

Бывают случаи, когда потерпевшие отказывались писать заявление о привлечении семейного дебошира к ответственности. В этом случае к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.

Законодательство Беларуси предусматривает возможность возбуждения большинства вышеупомянутых уголовных дел и при отсутствии заявления человека, пострадавшего от преступления, если они затрагивают существенные интересы государства и общества или совершены в отношении лица, находящегося в зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. За прошедший год по указанным основаниям было возбуждено 45 таких уголовных дел. Аналогичная норма действует и в административном законодательстве.

Кроме того, в Минске есть возможность предоставить временное пребывание людям, пострадавшим от насилия в семье, для чего любой желающий может обратиться в службу помощи гражданам, пострадавшим от насилия, по телефону (8-017) 317-32-32. Операторы, дежурящие на телефонной линии, оказывают психологическую помощь жертвам домашнего насилия, а также разъясняют возможность оказания бесплатной юридической и социальной помощи, подробно расскажут о возможности проживания в "кризисной комнате".-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре внимания милиционеров - семьи, где возникают конфликты, взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении.
 
Новости дня
Новости регионов
 
КГК Могилевской области выявил завышение цен на социально значимые товары 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by