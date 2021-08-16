Милиция Минска проведет мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 17 по 21 августа пройдет основной этап комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





"В центре внимания милиционеров - семьи, где возникают конфликты, взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. Ежесуточно в Минске регистрируется около 30-40 сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Основные причины возникновения в семьях конфликтных ситуаций - злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения", - рассказали в ГУВД.





Для предупреждения более тяжких последствий правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, органы внутренних дел применяют уголовно-превентивные меры, то есть собирают материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством, истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.





Уголовный кодекс предусматривает наказание за угрозу убийством в виде ареста сроком до 6 месяцев, за истязание - до 3 лет лишения свободы. За 7 месяцев текущего года по этим статьям возбуждено 128 уголовных дел (ст.153 - 19, ст.154 - 13, ст.186 - 96).





Органы внутренних дел призывают граждан, слышащих крики и брань у соседей, незамедлительно информировать милицию по телефону 102. Прибывшие сотрудники милиции примут меры к привлечению виновных к ответственности, недопущению аналогичных правонарушений в дальнейшем, также появится возможность применять предусмотренные законом "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" меры индивидуальной профилактики: проведение профилактической беседы, вынесение официального предупреждения, постановка на профилактический учет, рассмотрение вопроса о вынесении защитного предписания.





Всего за 2021 год к административной ответственности за семейные скандалы привлечены более 5,3 тыс. граждан. 477 граждан, систематически совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и не пожелавших стать на путь исправления, направлены для прохождения медико-социальной реадаптации в условиях лечебно-трудовых профилакториев.





При вынесении защитного предписания нарушителя можно обязать временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение, запретить распоряжаться общей совместной собственностью и др. В текущем году применено 369 указанных предписаний.





Бывают случаи, когда потерпевшие отказывались писать заявление о привлечении семейного дебошира к ответственности. В этом случае к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.





Законодательство Беларуси предусматривает возможность возбуждения большинства вышеупомянутых уголовных дел и при отсутствии заявления человека, пострадавшего от преступления, если они затрагивают существенные интересы государства и общества или совершены в отношении лица, находящегося в зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. За прошедший год по указанным основаниям было возбуждено 45 таких уголовных дел. Аналогичная норма действует и в административном законодательстве.





Кроме того, в Минске есть возможность предоставить временное пребывание людям, пострадавшим от насилия в семье, для чего любой желающий может обратиться в службу помощи гражданам, пострадавшим от насилия, по телефону (8-017) 317-32-32. Операторы, дежурящие на телефонной линии, оказывают психологическую помощь жертвам домашнего насилия, а также разъясняют возможность оказания бесплатной юридической и социальной помощи, подробно расскажут о возможности проживания в "кризисной комнате".-0-