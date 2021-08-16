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В Березинском районе продали на торгах здания двух бывших школ

16.08.2021 12:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскоблимущество" провел торги по продаже двух зданий школ, находящихся в собственности Березинского района, в д.Калинино и аг.Селиба. Начальная цена равнялась одной базовой величине (1 БВ - Br29), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В результате торгов цена школы в Калинино увеличилась в 32 раза, а здание в Селибе продано единственному участнику. Планируется реконструировать объекты и использовать их для туристических услуг.

В пресс-службе отметили: на сегодня в Минской области треть запланированных к продаже неиспользуемых объектов вовлечена в хозяйственный оборот.

С более подробной информацией о выставленной на продажу недвижимости в Минской области можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество", а также по телефонам (8017) 500-47-11, 516-80-54.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате торгов цена школы в Калинино увеличилась в 32 раза, а здание в Селибе продано единственному участнику.
 
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