В Могилевской области готовность жилфонда к отопительному сезону составляет более 80%

Источник материала: БелТА

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области готовность объектов жилфонда к отопительному сезону составляет на сегодня более 80%. Об этом сообщил на заседании Могилевского облисполкома заместитель председателя областного исполнительного комитета Сергей Маслов, передает корреспондент БЕЛТА.





"Готовность жилых домов к отопительному сезону составляет в регионе почти 81%, - отметил Сергей Маслов. - Медленными темпами идет подготовка к осенне-зимнему периоду по Кировскому, Кричевскому, Мстиславскому и Славгородскому районам, где готовность составляет чуть более 50%".





Как отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, вопрос готовности организаций региона к работе в осенне-зимний период серьезный и важный. Работа по регистрации паспортов готовности должна завершиться уже через две недели, до 1 сентября. Поэтому соответствующим службам необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить нормальное функционирование народно-хозяйственного комплекса в холодное время года.





"Необходимо тщательно подготовить котельное оборудование, тепловые сети, водообеспечение - все, что касается жизнедеятельности предприятий, организаций и населения, - подчеркнул Леонид Заяц. - Наша задача - обеспечить безаварийную и бесперебойную работу в осенне-зимний период, чтобы на территории области не было случаев, когда во время холодов дают сбой системы подачи воды и тепла, отключаются целые дома и от этого страдают люди. Мы должны пройти этот период ровно и спокойно".





Что касается жилфонда, то основным показателем готовности к отопительному сезону являются паспорта готовности потребителей тепловой энергии. В перечень мероприятий, которые проводятся для их получения входят профремонт систем отопления тепловых узлов, гидравлические испытания систем отопления и их опрессовка. Также к осенне-зимнему периоду ремонтируются кровли, стыки стеновых панелей, проходят проверку приборы учета тепловой энергии.





"По состоянию на 12 августа работа по паспортизации потребителей тепловой энергии и теплоисточников обеспечена в регионе на уровне 54,4% и 50,2% соответственно, - подчеркнул Сергей Маслов. - Низкими темпами (менее 50%) ведется работа по регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии Белыничским, Могилевским, Дрибинским, Чаусским и Быховским районами. В разрезе ведомственной принадлежности неудовлетворительно срабатывают организации сельского хозяйства".





Во время проведения исполкома Леонид Заяц сориентировал все задействованные в подготовке к осенне-зимнему периоду службы на слаженную работу. "До 1 сентября все паспорта готовности на 100% должны быть приведены в порядок - и по потребителям, и по теплоисточникам, - заключил он. - Независимо от формы собственности вся система должна работать. До 20 сентября необходимо войти в графики по замене труб. Касательно привидения жилищного фонда в порядок, необходимо отработать каждый дом, чтобы обеспечить запорными устройствами, остеклением, уплотнением швов, убрать лишнее из подвалов, закрыть теплоисточники. Эти вопросы должны быть на контроле".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевской области готовность жилфонда к отопительному сезону составляет более 80% Как отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, вопрос готовности организаций региона к работе в осенне-зимний период серьезный и важный.

Кроме того, до 15 октября в области нужно обеспечить необходимый запас противогололедных материалов. Так, для содержания улично-дорожных сетей в зимний период в регионе подготовят порядка 500 единиц дорожной техники и заготовят около 35,4 тыс. т противогололедных материалов - песчано-соляной смеси.-0-