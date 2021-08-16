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Акция по профилактике бытового и семейного насилия стартует в Гродненской области 17 августа 

16.08.2021 13:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабная акция по профилактике насилия, в том числе бытового и семейного, стартует в Гродненской области 17 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику противоправных действий, пройдет в области с 17 по 21 августа. К участию в них привлечены не только сотрудники милиции, но и работники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты.

В центре внимания будут лица, ведущие асоциальный образ жизни, в том числе семейные скандалисты и дебоширы. Сотрудники милиции совместно с представителями других сфер посетят стоящих на учете граждан, а также тех, от кого можно ожидать противоправного поведения. Внимание будет уделено семьям, находящимся в социально опасном положении. Милиционеры напомнят, куда можно обращаться за помощью тем, кто пострадал от семейного и бытового насилия.

Несмотря на снижение уровня бытовых преступлений, они все еще регистрируются в области. Некоторые носят вопиющий характер. Например, в Новогрудке мужчина нанес несколько ножевых ранений своему брату-близнецу. Конфликт возник на фоне бытовых отношений - мужчины не поделили пищу. Есть факты, когда тяжкие преступления совершают несовершеннолетние. Недавно в Гродненском районе 15-летний подросток до смерти избил пожилого мужчину, который попытался помешать хищению металла со своего подворья.

Чаще всего подобные преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения.-0- 
 
Теги: Гродно
 
 
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В центре внимания будут лица, ведущие асоциальный образ жизни, в том числе семейные скандалисты и дебоширы. 
 
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