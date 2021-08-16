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За I полугодие иностранные инвесторы вложили в экономику Витебской области более $383 млн

16.08.2021 15:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За первое полугодие иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Витебской области свыше $383 млн, более 94% из которых направлено в обрабатывающую отрасль. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики облисполкома.

Самыми популярными у иностранных инвесторов стали деревообрабатывающая отрасль, переработка продуктов питания, фармацевтическое производство и нефтехимия. В развитие предприятий обрабатывающей промышленности было вложено около $362 млн, что составило более 99% от поступлений на реализацию промышленных инвестпрограмм.

Сумма прямых инвестиций равна $66,7 млн, или 17,4% поступивших иностранных инвестиций. Больше трети из них обеспечили резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) "Витебск".

Более 86% иностранных инвестиций в экономику Витебской области пришло из России. Субъектов хозяйствования соседней страны привлекают как условия размещения на территории северного региона Беларуси, так и удобная логистика. Также в тройке лидеров украинские инвесторы (3,9% общего объема инвестиций) и бизнесмены Кипра (2,7%). Киприоты по большей части являются резидентами СЭЗ "Витебск". Они делают финансовые вливания в строительство, деревообработку, производство колтюбингового оборудования для ремонта газовых и нефтяных скважин, монтируемого на шасси, автомобилей различных марок и оптоволоконных кабелей.

Представители бизнеса Витебской области также инвестируют в предприятия за рубежом. Из общего объема (свыше $84 млн) более 86% инвестиций за первое полугодие направлено в Россию. Отечественных инвесторов больше всего интересует обрабатывающая промышленность.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Самыми популярными у иностранных инвесторов стали деревообрабатывающая отрасль, переработка продуктов питания, фармацевтическое производство и нефтехимия.
 
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