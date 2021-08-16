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Два района Гомельской области завершили уборку зерновых

16.08.2021 16:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский и Добрушский районы первыми в Гомельском регионе завершили уборку зерновых, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом Добрушский район превысил по намолоту прошлогодний показатель на 188 т.

"Приступайте к другим работам, остальные районы подтягивайтесь", - сказал губернатор.

К отметке в 100% на жатве подходят и хлеборобы Житковичского (по данным на 16 августа, 98,3%), Речицкого (98,1%), Ветковского (97,8%), Жлобинского (96,3%) районов.

Всего в регионе убрано более 308 тыс. га, или 90%. Намолочено свыше 719 тыс. т зерна. Урожайность составляет 23,3 ц/га.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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К отметке в 100% на жатве подходят и хлеборобы Житковичского (по данным на 16 августа, 98,3%), Речицкого (98,1%), Ветковского (97,8%), Жлобинского (96,3%) районов.
 
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