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Два района Гомельской области завершили уборку зерновых
16.08.2021 16:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский и Добрушский районы первыми в Гомельском регионе завершили уборку зерновых, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
При этом Добрушский район превысил по намолоту прошлогодний показатель на 188 т.
"Приступайте к другим работам, остальные районы подтягивайтесь", - сказал губернатор.
К отметке в 100% на жатве подходят и хлеборобы Житковичского (по данным на 16 августа, 98,3%), Речицкого (98,1%), Ветковского (97,8%), Жлобинского (96,3%) районов.
Всего в регионе убрано более 308 тыс. га, или 90%. Намолочено свыше 719 тыс. т зерна. Урожайность составляет 23,3 ц/га.-0-
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К отметке в 100% на жатве подходят и хлеборобы Житковичского (по данным на 16 августа, 98,3%), Речицкого (98,1%), Ветковского (97,8%), Жлобинского (96,3%) районов.
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