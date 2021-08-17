|
Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 19 августа
17.08.2021 07:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 19 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Вакантные места желающим трудоустроиться предложат ГП "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", УП "Минскводоканал", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов ?2 Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и другие.
Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)