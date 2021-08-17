Источник материала: БелТА





Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.





Вакантные места желающим трудоустроиться предложат ГП "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", УП "Минскводоканал", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов ?2 Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и другие.





Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 19 августа Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.