Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минска завершается установка систем безопасности и видеонаблюдения. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.





"На вчерашний день, мы как раз собирали информацию, турникеты уже установлены в 85% школ. Договоры с Департаментом охраны практически везде заключены. И в 82% школ установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом, в ближайшее время эта работа будет завершена", - сказала Ирина Чернявская.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турникетами уже оборудованы 85% школ Минска, видеокамерами - 82% В ближайшее время эта работа будет завершена.

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