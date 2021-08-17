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Турникетами уже оборудованы 85% школ Минска, видеокамерами - 82%
17.08.2021 11:27 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минска завершается установка систем безопасности и видеонаблюдения. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.
"На вчерашний день, мы как раз собирали информацию, турникеты уже установлены в 85% школ. Договоры с Департаментом охраны практически везде заключены. И в 82% школ установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом, в ближайшее время эта работа будет завершена", - сказала Ирина Чернявская.
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