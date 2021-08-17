Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительно за парты столичных школ первого сентября сядут около 212,5 тыс. ребят. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская.





"В учреждениях образования всех типов Минска насчитывается более 333 тыс. воспитанников и учащихся. Из них 12 484 - воспитанники дошкольных учреждений. По первоклассникам в этом году большой прирост - почти на 800 ребят больше", - сказала Ирина Чернявская.





Всего в новом учебном году в Минске будут работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения. Это средняя школа №224 с бассейном по ул. М. Пташука, 17 (микрорайон Лошица-9). Она рассчитана на 1020 учащихся. Чуть поменьше средняя школа №225 "Магистр" в детском технопарке - по пр.Университетскому, 5. Ее проектная наполняемость - 750 ребят.

















В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 212,5 тыс. ребят сядут за парты в учреждениях образования Минска 1 сентября Всего в новом учебном году в Минске будут работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения.

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