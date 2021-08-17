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Около 212,5 тыс. ребят сядут за парты в учреждениях образования Минска 1 сентября 

17.08.2021 12:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительно за парты столичных школ первого сентября сядут около 212,5 тыс. ребят. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская.

"В учреждениях образования всех типов Минска насчитывается более 333 тыс. воспитанников и учащихся. Из них 12 484 - воспитанники дошкольных учреждений. По первоклассникам в этом году большой прирост - почти на 800 ребят больше", - сказала Ирина Чернявская.

Всего в новом учебном году в Минске будут работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения. Это средняя школа №224 с бассейном по ул. М. Пташука, 17 (микрорайон Лошица-9). Она рассчитана на 1020 учащихся. Чуть поменьше средняя школа №225 "Магистр" в детском технопарке - по пр.Университетскому, 5. Ее проектная наполняемость - 750 ребят.

/Будет дополнено/.-0- 



 
Теги: Минск
 
 
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Всего в новом учебном году в Минске будут работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения. 
 
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