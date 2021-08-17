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ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь

17.08.2021 12:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь в Мядельском районе - излюбленное место отдыха белорусов и зарубежных гостей. А здесь и вправду есть чем полюбоваться!-0-
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
Фото Оксаны Манчук
 
Теги: Минск
 
 
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Озеро Нарочь в Мядельском районе - излюбленное место отдыха белорусов и зарубежных гостей.
 
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