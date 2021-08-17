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Руководители по военно-патриотическому воспитанию приступят к работе в Минской области 1 сентября

17.08.2021 12:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители по военно-патриотическому воспитанию приступят к работе в учреждениях образования Минской области 1 сентября. Об этом сегодня журналистам рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович в пресс-центре БЕЛТА.

"Учреждения образования Минской области проводят работу по подбору кадров на должности руководителей по военно-патриотическому воспитанию. Составлены штатные расписания, ставки введены в зависимости от количества учащихся в школах. Все кандидаты, которые пройдут собеседования, приступят к работе 1 сентября", - рассказала Софья Филистович.

По словам первого заместителя, кандидатуры на эту должность прорабатываются руководителями учреждений образования совместно с местными военкомами и представителями МВД. В первую очередь рассматриваются военные с педагогическим образованием. "Это должен быть не просто человек, который будет проводить уроки допризывной подготовки, а личность с активной гражданской позицией. В его задачи также будет входить организация патриотического воспитания молодежи, привлечение детей к участию в акциях, конкурсах и соревнованиях не просто для галочки, а чтобы они смогли получить удовольствие от подобных мероприятий и после уже самостоятельно проявлять инициативу для участия в них", - отметила Софья Филистович.

Точное количество руководителей по военно-патриотическому воспитанию, которые приступят к работе в Минской области, пока неизвестно. Работа по подбору таких специалистов сегодня проводится также и в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Точное количество руководителей по военно-патриотическому воспитанию, которые приступят к работе в Минской области, пока неизвестно. Работа по подбору таких...
 
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