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В минских школах завершается выдача сертификатов готовности

17.08.2021 13:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификаты готовности к новому 2021/2022 учебному году получили уже практически все столичные учреждения образования. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.

"Процесс подписания сертификатов готовности учреждений образования к началу учебного года близится к концу. По 243 школам процесс практически завершен. Сегодня, как ожидается, будут подписаны сертификаты четырех учреждений образования", - сказала Ирина Чернявская.

В целом приказом Министерства образования окончательный срок готовности - 20 августа. Но Минск традиционно идет с опережением.

В новом учебном году учащихся Минска примут 245 школ и гимназий, в том числе 2 новых учреждения: СШ ?224 с бассейном по ул. М.Пташука, 17 (микрорайон Лошица-9) на 1020 учащихся и СШ ?225 в детском технопарке - по проезду Университетскому, 5 на 750 ребят.

Кроме того, в столице появляется все больше частных учебных заведений. На конец прошлого учебного года таких школ было 19. И не исключено, что их число к 1 сентября прирастет. "Они тоже участвуют в комиссионном объезде - каждое управление по образованию района объезжает в том числе и частные учреждения, - добавила Ирина Чернявская. - Мы очень серьезно с ними работаем, приглашаем для них специалистов комитета по образованию, МЧС и санстанции, Минского городского института развития образования. С ними делятся опытом лучшие руководители города. Они получают ответы на все вопросы, чтобы все учреждения, в том числе частного образования Минска, действовали в рамках нормативного законодательства". Она подчеркнула, что город заинтересован в появлении таких частных учреждений, которые на должном уровне участвуют в образовании детей.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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В целом приказом Министерства образования окончательный срок готовности - 20 августа. Но Минск традиционно идет с опережением. 
 
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