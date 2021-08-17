В Витебске задержали наркоторговца, занимавшегося распространением психотропов в трех областях

Источник материала: БелТА

Во время очередной транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропы пара-метилэфедрон и альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 г. Также наркотики и специальные приспособления для их взвешивания и фасовки были обнаружены в квартире задержанного.





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