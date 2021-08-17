﻿ Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке

17.08.2021 13:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 15 учреждениях общего среднего образования Минска ученики занимаются на белорусском языке. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.

В частности, в пяти гимназиях весь процесс обучения полностью организован на белорусском языке. В десяти средних школах такое обучение организовано в отдельных классах.

"Всего таких классов 171. Это около 4 тыс. детей", - уточнила Ирина Чернявская.

Как ранее заявляли в Министерстве образования, в Беларуси учебники на родном языке издаются в необходимом количестве под запросы учреждений образования. Число запросов от учащихся и родителей на такое обучение увеличивается.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Всего таких классов 171. Это около 4 тыс. детей", - уточнила Ирина Чернявская. 
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Витебске задержали наркоторговца, занимавшегося распространением психотропов в трех областях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by