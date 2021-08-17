Источник материала: БелТА

в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская. 17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 15 учреждениях общего среднего образования Минска ученики занимаются на белорусском языке. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференциизаместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.





В частности, в пяти гимназиях весь процесс обучения полностью организован на белорусском языке. В десяти средних школах такое обучение организовано в отдельных классах.





"Всего таких классов 171. Это около 4 тыс. детей", - уточнила Ирина Чернявская.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке "Всего таких классов 171. Это около 4 тыс. детей", - уточнила Ирина Чернявская.

Как ранее заявляли в Министерстве образования, в Беларуси учебники на родном языке издаются в необходимом количестве под запросы учреждений образования. Число запросов от учащихся и родителей на такое обучение увеличивается.-0-