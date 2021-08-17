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План текущего ремонта улиц и дорог Минска выполнен на 116%

17.08.2021 13:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 116% запланированных работ по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети Минска выполнено. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции: "Подготовка республиканских автомобильных дорог и улично-дорожной сети Минска к эксплуатации в осенне-зимний период" главный инженер ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Павел Важник, передает корреспондент БЕЛТА.

В хозяйственном ведении предприятий "Горремавтодора" находится 24,6 млн кв.м улично-дорожной сети, 105 мостов и путепроводов, 98 подземных пешеходных переходов. "В текущем году в объединении были запланированы ремонтные мероприятия на проезжей части общей площадью около 900 тыс. кв.м. На 1 августа выполнены работы на площади 1,036 млн кв.м - это 116% от плана", - сказал Павел Важник.

При этом, по его словам, на 58 участках улично-дорожной сети площадью около 600 тыс. кв.м произведена полная замена асфальтобетонного покрытия. Устранение ямочности, колейности и ремонт тротуаров выполнены в полном объеме.

В августе-сентябре текущего года планируется завершить полную замену дорожного покрытия на 14 объектах улично-дорожной сети Минска. Кроме того, сейчас проводится оценка эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия на 29 объектах. "В случае выделения дополнительного финансирования часть средств планируем реализовать в этом году, оставшиеся - в 2022-м", - отметил главный инженер.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В текущем году в объединении были запланированы ремонтные мероприятия на проезжей части общей площадью около 900 тыс. кв.м.
 
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