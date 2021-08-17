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Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси
17.08.2021 14:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава сейчас ведет исследования 15 наименований масок, которые поданы на госрегистрацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сейчас в госреестре изделий медназначения и медтехники 26 наименований медицинских масок, из которых 22 - отечественные.
В пандемию в Беларуси действуют льготные условия, касающиеся выдачи лицензии на производство медицинских масок. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич руководителю одного частного предприятия, которая обратилась к нему на прием в Петриковском районном исполнительном комитете Гомельской области. Министр разъяснил представителю предприятия возможности для создания такого производства.
Кроме того, на прием обращались граждане с традиционными вопросами: о методах оказания медпомощи, качестве лечения и диагностики, распределении молодых специалистов и т.д.-0-
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Сейчас в госреестре изделий медназначения и медтехники 26 наименований медицинских масок, из которых 22 - отечественные.
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