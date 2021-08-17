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"Горремавтодор" закупил 40 единиц спецтехники для уборки улиц в осенне-зимний период

17.08.2021 14:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" закупило 40 единиц спецтехники для уборки улиц в осенне-зимний период. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный инженер объединения Павел Важник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в "Горремавтодоре" имеются 760 единиц снегоуборочной техники. В прошлом году был обновлен парк - приобретено 12 единиц спецтехники и четыре единицы плужно-щеточного оборудования. В 2021 году мы закупили 40 единиц спецтехники - часть уже приобретена, еще часть - на стадии завершения договорных обязательств, - сказал Павел Важник, - Также у нас заключены договоры со сторонними организациями. Если не справимся собственными силами, дополнительно может быть привлечено около 650 единиц техники на стороне".

По словам главного инженера, в Минске предстоящей зимой будет работать снегосплавной пункт производительностью 5 тыс. куб.м в сутки. Обрабатывать улично-дорожную сеть планируется песчано-соляными смесями, а также галитом марки А. Сейчас идет заготовка данных материалов согласно нормам. "На период 2021-2022 годов планируем заготовить около 50 тыс. т песчано-соляных смесей и около 40 тыс. т галита марки А", - отметил он.

Для устойчивой работы предприятий и организаций в предстоящий зимний период объединением ведется плановый ремонт снегоуборочной техники и оборудования, подготовка спецмашин и механизмов. Также осуществляется заготовка противогололедных материалов, разрабатываются оптимальные схемы и маршруты движения снегоуборочной техники.

"Подготовка, ремонт снегоуборочной техники и оборудования проводится согласно графикам. Мы планируем все завершить до 25 сентября. Затем приступим к переоборудованию техники на зимний период - до 6 ноября", - добавил Павел Важник.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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