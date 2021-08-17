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Сезон сбора арбузов начался в Гродненском районе

17.08.2021 16:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К уборке урожая арбузов приступила Гродненская овощная фабрика, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Арбузы здесь выращивают третий сезон. В этом году под культуру отвели 1 га.

Главный агроном фабрики Николай Гребень отмечает, что в Беларуси есть условия для выращивания арбузов. "Арбузы экологически чистые. Выращиваем их по современным технологиям, без использования химикатов. Средний вес плода - 5-6 кг. Такие чаще всего и востребованы у покупателя", - рассказал Николай Гребень.

Сезон сбора культуры только стартовал. Основное время созревания и уборки придет на конец августа. Всего на фабрике планируют заготовить около 20 т арбузов. Реализовывать их будут в торговых точках предприятия.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Арбузы в Гродно выращивают третий сезон. В этом году под культуру отвели 1 га.
 
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