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Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 10 участках
17.08.2021 19:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут в ночь на 18 августа на 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь о Логойском тракте, ул.Восточной, ул.Мясникова, ул.Социалистической, ул.Сухаревской, ул.Аэродромной, ул.Кулешова, ул.Тухачевского, ул.Центральной, ул.Будславской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Речь о Логойском тракте, ул.Восточной, ул.Мясникова, ул.Социалистической, ул.Сухаревской, ул.Аэродромной, ул.Кулешова, ул.Тухачевского, ул.Центральной,...
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