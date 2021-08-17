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Светофор не работает на перекрестке улиц Киселева и Красная в Минске

17.08.2021 20:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофор не работает на перекрестке улиц Киселева и Красная в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На перекрестке улиц Киселева и Красная не работает светофор, причина неисправности устанавливается", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
 
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