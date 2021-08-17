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Последствия непогоды устраняют в Витебске и 4 районах области

17.08.2021 21:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Обрушившийся на Витебскую область шквалистый ветер повредил дома и автомобили, повалил деревья в четырех районах и областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном УМЧС.

Стихия затронула Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы и Витебск. Повреждены кровли более чем 10 многоквартирных и частных жилых домов, 12 объектов сельскохозяйственного назначения, зафиксированы многочисленные падения деревьев, повреждены 38 легковых автомобилей. Для ликвидации последствий непогоды привлечены 20 единиц аварийно-спасательной техники и более 70 человек личного состава подразделений МЧС области. На местах работают и другие службы.

По данным "Витебскэнерго", зафиксированы отключения электроснабжения в 290 населенных пунктах области, продолжаются восстановительные работы.

В Новолукомле поваленным деревом придавило местную жительницу 1973 года рождения. Она была доставлена в больницу, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Обрушившийся на Витебскую область шквалистый ветер повредил дома и автомобили, повалил деревья в четырех районах и областном центре.
 
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