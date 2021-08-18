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Областной фестиваль творчества инвалидов пройдет в Могилеве 2 сентября

18.08.2021 11:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 2 сентября пройдет областной фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

"В программе мероприятия - конкурсные выступления коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей из числа людей с ограниченными физическими возможностями, выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства, гала-концерт и церемония награждения победителей и участников", - рассказали в областном методическом центре.

Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям: народное, академическое, эстрадное и жестовое пение, музыкально-инструментальное исполнительство, авторская поэзия и бардовское творчество, художественное слово, оригинальный жанр, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Фестиваль направлен на творческое общение, обмен опытом, раскрытие многообразия художественного потенциала коллективов и отдельных исполнителей. Кроме того, он способствует социальной адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью искусства, выявляет творчески одаренных и талантливых исполнителей, помогает им совершенствовать исполнительскую культуру и сценическое мастерство.

Мероприятие состоится в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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В программе мероприятия - конкурсные выступления коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей из числа людей с ограниченными...
 
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