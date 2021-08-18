Источник материала: БелТА

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет приглашает заинтересованных на II Республиканскую научно-практическую конференцию с международным участием "Непрерывное профессиональное медицинское образование и аттестация медицинских работников: вызовы времени" 23-24 сентября, сообщили БЕЛТА в вузе.





Организаторы принимают заявки на участие от ведущих специалистов в области медицинского образования Беларуси, представителей учреждений образования, Министерства здравоохранения, а также гостей из других стран.





На повестке будут актуальные вопросы медицинского профессионального ориентирования и образования в Беларуси. В частности, специалисты обсудят смену парадигмы профессионального образования медицинских работников - от пассивного потребления к интерактивным методам. Как вызов современным реалиям - использование дистанционного образования в высшем медицинском образовании и дополнительном образовании взрослых. Среди актуальных аспектов также образовательный менеджмент и экспорт услуг в условиях пандемии, аттестация медицинских работников с использованием дистанционных технологий, международное сотрудничество медучреждений образования.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аттестацию медработников и непрерывное образование обсудят на конференции в Гомельском ГМУ Конференция предусматривает несколько форматов, включая пленарные заседания, дискуссионные клубы, круглые столы, мастер-классы, телемосты.

Конференция предусматривает несколько форматов, включая пленарные заседания, дискуссионные клубы, круглые столы, мастер-классы, телемосты.-0-