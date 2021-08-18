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Аттестацию медработников и непрерывное образование обсудят на конференции в Гомельском ГМУ 

18.08.2021 11:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет приглашает заинтересованных на II Республиканскую научно-практическую конференцию с международным участием "Непрерывное профессиональное медицинское образование и аттестация медицинских работников: вызовы времени" 23-24 сентября, сообщили БЕЛТА в вузе.

Организаторы принимают заявки на участие от ведущих специалистов в области медицинского образования Беларуси, представителей учреждений образования, Министерства здравоохранения, а также гостей из других стран.

На повестке будут актуальные вопросы медицинского профессионального ориентирования и образования в Беларуси. В частности, специалисты обсудят смену парадигмы профессионального образования медицинских работников - от пассивного потребления к интерактивным методам. Как вызов современным реалиям - использование дистанционного образования в высшем медицинском образовании и дополнительном образовании взрослых. Среди актуальных аспектов также образовательный менеджмент и экспорт услуг в условиях пандемии, аттестация медицинских работников с использованием дистанционных технологий, международное сотрудничество медучреждений образования.

Конференция предусматривает несколько форматов, включая пленарные заседания, дискуссионные клубы, круглые столы, мастер-классы, телемосты.-0- 
 
Теги: Гомель
 
 
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 Конференция предусматривает несколько форматов, включая пленарные заседания, дискуссионные клубы, круглые столы, мастер-классы, телемосты.
 
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