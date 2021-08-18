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ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси

18.08.2021 11:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днепр - четвертая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала. Также это первая по величине и водности река, протекающая по территории Республики Беларусь. На ее берегах расположились Орша, Шклов, Могилев, Быхов, Рогачев, Жлобин, Речица и Лоев.-0-
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
Фото Андрея Покумейко
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Днепр - четвертая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала. 
 
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