|
ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси
18.08.2021 11:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днепр - четвертая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала. Также это первая по величине и водности река, протекающая по территории Республики Беларусь. На ее берегах расположились Орша, Шклов, Могилев, Быхов, Рогачев, Жлобин, Речица и Лоев.-0-
Фото Андрея Покумейко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днепр - четвертая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)