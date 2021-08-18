В Минском полумарафоне смогут принять участие до 10 тыс. любителей бега

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухгодичного перерыва белорусская столица вновь примет любителей бега. В Минском полумарафоне, который пройдет 12 сентября, смогут принять участие до 10 тыс. участников. Об этом рассказали организаторы масштабного пробега, сообщает корреспондент БЕЛТА.





До пандемии этот спортивный праздник собирал большее количество участников, но в связи с эпидемиологической ситуацией введены некоторые ограничения. Федерация легкой атлетики Беларуси убедительно просит всех, кто 12 сентября выйдет на старт, быть в масках, а через 500 м после начала забега средства защиты можно будет снять. Такова мировая практика последнего времени, это связано с заботой о здоровье участников соревнований.





Регистрация на Минский полумарафон уже открыта.





Старт забегам от Дворца спорта на 21,097 км и 10,55 км будет дан в 9:00, а в 11.45 на дистанцию отправятся участники, зарегистрировавшиеся на 5,5 км.





Минский полумарафон проводится с 2013 года, в 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран.-0-