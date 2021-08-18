Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы государственных организаций и предприятий Витебской области в 2019-2020 годах возросли на Br1,5 млн из-за приобретения товаров через посредников. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.





"Расходы бюджетных организаций сферы образования и здравоохранения, государственных предприятий ЖКХ, строительства, агропромышленного комплекса Витебской области возросли в 2019-2020 годах на Br1,5 млн из-за приобретения продуктов питания, стройматериалов, семян и других товаров через посредников", - рассказали в ведомстве.





В прошлом году некоторые бюджетные учреждения закупали мясные продукты у столичного коммерческого предприятия, которое приобретало их через цепочку посредников с общей наценкой до 95%. Поставский и Сенненский центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций покупали вафли "Витоша" не у местного производителя, а через посреднические структуры.





Излишние траты на оплату наценки необоснованных посредников негативно сказываются на экономике предприятий и региона, приводят к удорожанию выпускаемой продукции. В частности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского, Браславского, Лепельского, Миорского, Оршанского районов и Новополоцка заплатили в 1,5 раза больше за оборудование и строительные изделия, поскольку приобрели их у посредников, а не напрямую у производителя.





Закупка агропромышленными организациями Витебской области в 2019-2020 годах семян кукурузы, озимой ржи, сельхозшин у посредников с наценкой до 350% привела к увеличению себестоимости сельхозпродукции на 23-88%, а по некоторым позициям в 2 раза.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госорганизации Витебской области в 2019-2020 годах при закупке товаров переплатили посредникам Br1,5 млн Меры по пресечению необоснованного посредничества выработаны на заседании коллегии областного КГК.

Меры по пресечению необоснованного посредничества выработаны на заседании коллегии областного КГК. Витебскому облисполкому, рай- и горисполкомам предложено усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций при закупках и обеспечить проведение предварительного анализа обоснованности сделок с посредниками.-0-