Транспортное сообщение, благоустройство и открытие магазина - Мартынюк провел прием граждан в Могилеве

Источник материала: БелТА

18 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Транспортное сообщение, благоустройство территорий, ремонт дорог и открытие магазина. С такими вопросами обращались сегодня жители Могилевской области на личный прием к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку. Прием прошел сегодня в Могилевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.





Так, жительница Могилева обратилась на прием с вопросом о ремонте дороги и уборке мусора на остановочном пункте в садовом товариществе "Восток-2008". Женщина рассказала, что в 2010 году приобрела здесь участок. В прошлом году проезжую часть неподалеку привели в порядок, положили асфальт. Могилевчанка рассказала, что сейчас по дороге на высокой скорости проезжают машины, а у нее двое детей и она боится за их безопасность. Женщина попросила проработать вопрос установки там искусственной неровности. В ГАИ отметили, что данная улица находится в ведомстве горисполкома, и если там примут такое решение, Госавтоинспекция поддержит. Еще одна проблема, с которой столкнулись жители, - мусор на остановочном пункте неподалеку от участка заявительницы. Она отметила, что для садового товарищества очень важно транспортное сообщение с городом и ближайшими населенными пунктами, однако, что делать с мусором, который там собирается, непонятно. Сложность еще и в том, что часть улицы находится в подчинении Могилевского горисполкома, оставшаяся - райисполкома. Отсюда и проблемы с вывозом отходов.





Леонид Мартынюк отметил, что данные вопросы будут переданы в горисполком для рассмотрения и дальнейшей работы.





Еще один житель Могилева обратился на прием, потому что столкнулся с проблемами подведения коммуникаций к своему земельному участку. Когда мужчина весной прошлого года приобрел участок в деревне Тараново на аукционе, который проводился Могилевским райисполкомом, в градостроительном паспорте была прописана возможность подключения к электрическим, газовым сетям и водоснабжению. В процессе строительства дома оказалось, что центральное водоснабжение вблизи участка отсутствует, а буквально вчера стало известно, что и с подключением к газопроводу тоже могут возникнуть проблемы.





Как отметил представитель райисполкома, в градостроительном паспорте действительно допущена ошибка и водоснабжения там нет. Вариантов решения есть несколько: либо мужчина обратится в суд и ему возместят затраты на участок и строительство, либо же он проведет водоснабжение за собственные средства. Есть еще вариант подождать, когда участок включат в план по строительству, а это примерно 2 года. Подключиться к газоснабжению есть возможность, но заявителю будет необходимо компенсировать часть затрат. Могилевчанин продолжает строительство дома, сейчас уже доделывает крышу. Он планировал в следующем году переехать сюда, однако, как жить без воды, мужчина не знает.





Как отметил Леонид Мартынюк, ситуация вышла сложная, однако кроме предложенных вариантов по-другому решить проблему невозможно.





Среди обратившихся был еще один житель Могилева. Он поднял вопрос о транспортном сообщении между областным центром и деревней Гуслище. Мужчина попросил о маршрутном такси от автовокзала до указанного населенного пункта. Еще одна жительница Могилева пришла с вопросом об открытии магазина по улице Пригородная в Могилеве. Также женщина обратила внимание на возможность благоустройства и установки освещения в проходе от улицы Боровская до улицы Залуцкого, ведь это связующая дорога от частного сектора к улице Залуцкого.





Леонид Мартынюк подчеркнул, что все вопросы будут дополнительно изучены.





"Когда общаешься с людьми во время приемов, чувствуется информационный и правовой вакуум. Люди считают свои проблемы первостепенными, и решить их нужно так, как будет правильно с их точки зрения. Но существующие нормативно-правовые акты, законодательство должны коррелировать интересы. Поэтому задача представителей всех уровней власти - разъяснения и своевременное информирование людей. Это должно в конечном итоге снизить поток обращений граждан, внесет определенную степень спокойствия в жизнь людей. Мы должны давать людям полную и компетентную информацию по поступающим вопросам", - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Могилевской области.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Транспортное сообщение, благоустройство и открытие магазина - Мартынюк провел прием граждан в Могилеве Сегодня на прием к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области обратились жители областного центра и Бобруйска, Могилевского, Белыничского и...

Сегодня на прием к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области обратились жители областного центра и Бобруйска, Могилевского, Белыничского и Кировского районов - всего 10 человек.-0-