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Административное здание возле Брестской крепости продали с первых торгов за Br220 тыс.

18.08.2021 14:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Впервые выставленное на торги административное здание возле Брестской крепости ушло с молотка за Br220 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организации аукционов и конкурсов комитета "Брестоблимущество" Анна Офицерова.

Электронные торги прошли 17 августа на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здание административно-хозяйственного назначения со складом по ул.Зубачева, 2а собственник (Брестское ЖКХ) оценил в Br210,2 тыс. Лот продан единственному покупателю с повышением цены на 5%. Новым владельцем объекта стало частное предприятие. Вместе с сооружением 1970 года постройки оно приобрело в аренду на 50 лет земельный участок площадью около 0,5 га.

Результативными оказались торги и для КУП "Брестжилстрой", который снизил цену на свой гараж в Ганцевичах на 80% до Br22,4 тыс. С повышением начальной цены продажи на 5% здание приобрел местный индивидуальный предприниматель - также единственный участник торгов.

Только за август на организованных комитетом "Брестоблимущество" торгах продано 8 построек на сумму свыше Br236 тыс. Всего с начала года новые собственники появились у 71 неиспользуемого объекта недвижимости коммунальной и республиканской собственности (за аналогичный период прошлого года - 50 объектов). Общая цена продажи превысила Br1,6 млн.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Электронные торги прошли 17 августа на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здание административно-хозяйственного назначения со складом по ...
 
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