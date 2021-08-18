РЕПОРТАЖ: О доброте и заботе, или Как волонтеры в Могилеве бездомным животным помогают

Источник материала: БелТА

В основном в "Вербу" попадают больные животные. "Всех мы забрать не можем. У нас ограничены и физические, и материальные возможности. Мы подбираем на улице животных - очень много малышей выбрасывают в коробках "добрые" люди. Они, наверное, считают, что если вот так выставили, то спасли жизнь, доброе дело сделали. Но маленькие тяжело выживают. Иногда мы находим их в таком состоянии, что уже ничем помочь не можем. И всегда возникает закономерный вопрос: а почему бы не стерилизовать своих домашних животных? Ведь если все начнут ответственно подходить к этому вопросу, бездомных животных на улицах будет в разы меньше".







Пока Ольга рассказывает о том, как появилась "Верба", на лужайке резвятся котята. А особо любопытные просятся на руки.

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