ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа

18.08.2021 17:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 58-м км автодороги Минск - Гродно будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"19 августа с 11.00 до 12.00 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры освещения", - уточнили в ведомстве.-0-
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"19 августа с 11.00 до 12.00 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Витебской области с начала года вовлечено в хозоборот 78 объектов неиспользуемого имущества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by