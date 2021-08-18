|
На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа
18.08.2021 17:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 58-м км автодороги Минск - Гродно будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
"19 августа с 11.00 до 12.00 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры освещения", - уточнили в ведомстве.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"19 августа с 11.00 до 12.00 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)