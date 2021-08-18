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Новое общежитие Несвижского госколледжа имени Я.Коласа откроется 20 августа

18.08.2021 19:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое комфортабельное общежитие №2 станет подарком к началу учебного года для учащихся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Торжественное открытие состоится 20 августа, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Под общежитие было переформатировано здание бывшей гостиницы ЖКХ, которое Несвижский райисполком по согласованию с главным управлением по образованию облисполкома решил передать колледжу.

"Всего за два месяца отремонтированы санитарно-бытовые помещения, жилые комнаты, закуплена новая мебель и оборудование, обновлен фасад здания и благоустроена прилегающая территория. Здание превратилось в жилой молодежный дом. Но для этого пришлось потрудиться всем миром. Строительные и коммунальные организации города, управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, а также работники колледжа, учащиеся и их законные представители - все внесли свою лепту в общее дело", - отметили в управлении.

На торжественном открытии ребята покажут комфортабельные комнаты, оборудованные молодежные локации - деловую, спортивную, релаксационную, а также креативную АРТ-локацию. Учащиеся и педагоги специальности "дизайн (графический)" постарались каждый уголок здания превратить в уникальное пространство, в котором удобно жить, мечтать и творить.

В одном из помещений общежития оборудована комната духовного общения, куда будут приходить священнослужители для проведения духовных бесед с учащимися колледжа. Предполагается, что они будут частыми гостями в общежитии, ведь все несвижские храмы видны прямо из окон здания.

Таким образом, с сентября этого года практически все иногородние учащиеся колледжа будут обеспечены местами в общежитии, более 100 из них будут проживать в новом доме. Предусмотрены здесь и комнаты для молодых специалистов системы образования, что решает жилищную проблему для молодых учителей Несвижского района.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Новое комфортабельное общежитие №2 станет подарком к началу учебного года для учащихся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.
 
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