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Иностранец в Минске попался с поддельным водительским удостоверением

18.08.2021 19:33 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Мужчину за рулем арендованного авто остановила дорожная милиция - проверка документов. 22-летний парень показал удостоверение инспекторам. Даже невооруженным взглядом было видно, что права - явная фальшивка. 

Александр Капуста, инспектора ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска:

При опросе парень пояснил, что водительское удостоверение четыре года назад сделал с помощью программы Photoshop. Изъятое водительское удостоверение было направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты дали заключение о признаках подделки документов. Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за подделку документов. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Мужчину за рулем арендованного авто остановила дорожная милиция - проверка документов. 22-летний парень показал удостоверение инспекторам. Даже невооруженным...
 
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