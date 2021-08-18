Иностранец в Минске попался с поддельным водительским удостоверением

Источник материала: БT

Мужчину за рулем арендованного авто остановила дорожная милиция - проверка документов. 22-летний парень показал удостоверение инспекторам. Даже невооруженным взглядом было видно, что права - явная фальшивка.

Александр Капуста, инспектора ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска:

При опросе парень пояснил, что водительское удостоверение четыре года назад сделал с помощью программы Photoshop. Изъятое водительское удостоверение было направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты дали заключение о признаках подделки документов. Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за подделку документов.

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