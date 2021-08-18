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Иностранец в Минске попался с поддельным водительским удостоверением
18.08.2021 19:33 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Мужчину за рулем арендованного авто остановила дорожная милиция - проверка документов. 22-летний парень показал удостоверение инспекторам. Даже невооруженным взглядом было видно, что права - явная фальшивка.
Александр Капуста, инспектора ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска:
При опросе парень пояснил, что водительское удостоверение четыре года назад сделал с помощью программы Photoshop. Изъятое водительское удостоверение было направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты дали заключение о признаках подделки документов. Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за подделку документов.
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Мужчину за рулем арендованного авто остановила дорожная милиция - проверка документов. 22-летний парень показал удостоверение инспекторам. Даже невооруженным...
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