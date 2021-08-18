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МБРР выделил более Br2,5 млн на капремонт и модернизацию школы в Глубоком

18.08.2021 21:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На капитальный ремонт с элементами модернизации средней школы №3 Глубокого, которая станет школой будущего, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил более Br2,5 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич.

Учреждение образования реконструируют в три этапа. На первом проведут значительную часть капремонта, закупку оборудования, включая кухонное. Преобразование здания в новое и современное уже ведется и продолжится по плану до ноября. На время первой четверти школьники будут распределены в другие учреждения образования, а потом их будут ждать обновленные фойе, спортивный, тренажерный и гимнастический залы, пищеблок.

В школе будут организованы пять социальных центров, куда войдут кабинеты труда, биологии, информатики, логопедии. Уже закуплено оборудование для нового класса биологии. По плану реконструкции предусмотрено и оснащение кабинетов обслуживающего и технического труда для девочек и мальчиков.

На втором этапе также отремонтируют оставшуюся часть здания, а на финальной стадии преобразится спортивный блок учреждения образования: современный вид приобретут прилегающие к школе игровая площадка и стадион. Полный комплекс работ в школе будущего завершится в 2022 году. Учреждение образования встретит следующие областные "Дажынкi", которые пройдут в Глубоком, в обновленном виде.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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В школе будут организованы пять социальных центров, куда войдут кабинеты труда, биологии, информатики, логопедии. Уже закуплено оборудование для нового класса...
 
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