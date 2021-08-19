ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 540 молодых специалистов приступили с августа к работе в медучреждениях Могилевской области

19.08.2021 07:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В медучреждениях Могилевской области в августе к работе приступили более 540 молодых специалистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома.

"В медучреждения региона на первое рабочее место прибыл 541 молодой специалист, в том числе 215 врачей и 326 выпускников медицинских колледжей - медработников со средним специальным образованием, - рассказали в управлении. - На интернатуру направлены 267 врачей-интернов".

Среди молодых специалистов больше всего докторов общей практики. Однако есть и единичные специализации, например врач-неонатолог - специалист, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний ребенка в период от его рождения до первых четырех недель жизни. Он будет работать в Осиповичской центральной районной больнице.

В Могилевской области насчитывается 4737 врачей и 12 960 медработников среднего звена. Укомплектованность врачебных должностей составляет 98,3%.-0- 
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области насчитывается 4737 врачей и 12 960 медработников среднего звена. Укомплектованность врачебных должностей составляет 98,3%. 
 
Новости дня
Новости регионов
 
Инклюзивный фестиваль для детей пройдет в Поставах 22 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by