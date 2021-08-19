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Два льва переедут в Могилевский зоосад в сентябре

19.08.2021 07:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевский зоосад уже в сентябре переедут два льва. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Могилевского профессионального агролесотехнического колледжа им. К.П.Орловского Михаил Сосонко.

"Уже в сентябре к нам в зоосад приедут два льва из Российской Федерации. Учащиеся колледжа отремонтировали для них вольер, а ребята из колледжа искусств расписали его, - рассказал директор учреждения образования. - Хочу отметить, что львы родились и выросли в неволе, потому их нельзя выпускать в дикую природу".

Помощь в приобретении хищных животных зоосаду оказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. "Была проделана большая работа. Скоро в Могилеве появится живой символ города", - подчеркнул Михаил Сосонко.

Кроме львов, в вольерах зоосада появилось три рысенка - малышей спасли при пожаре в Бобруйском районе. "Они остались без матери и в дикой природе вряд ли бы смогли выжить самостоятельно. Животные прошли карантин и реабилитацию, теперь будут жить и расти у нас, - добавил Михаил Сосонко. - Сейчас на реабилитации у нас находится верблюд. Он содержался в антисанитарных условиях с недостаточным питанием. Наши ветеринары заботятся о нем, и как только он окрепнет, то переедет в вольер".

В планах на будущее - приобрести еще одного тигра. "В нашем вольере живет тигр Артем. Сейчас ему 25 лет - это старейший тигр не только в Беларуси, но и в странах бывшего СССР. В дикой природе хищники живут лет до 15. У Артема уже не осталось зубов, есть проблемы со здоровьем - болят лапы. Но для него разработана специальная диета: он ест фарш, молочные продукты, даем ему мед. Чтобы облегчить боль в лапах, ему делают специальные компрессы, грязевые ванны, - рассказал директор колледжа. - Сейчас мы ищем более молодого тигра. Но я хочу отметить, что наш Артем продолжит жить в зоосаде под пристальным вниманием ветеринара ровно столько, сколько еще сможет".-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Кроме львов, в вольерах зоосада появилось три рысенка - малышей спасли при пожаре в Бобруйском районе. "Они остались без матери и в дикой природе вряд ли бы смогли...
 
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