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Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

19.08.2021 07:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут сегодня работать в Минске на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 системы контроля будут работать на пр.Независимости, 131 к.2 и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль за скоростью будет организован на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, ул.Чкалова, 1, ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), а также на 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 03.00 датчики установят на пр.Пушкина, 70А, пр.Дзержинского, 3Б и пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. 
 
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