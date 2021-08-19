Источник материала: БелТА

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Все профсоюзные организации Брестской области активно включились в ежегодную благотворительную акцию "Дети идут в школу", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.





На подготовку детей к учебному году, по состоянию на 1 августа, уже направлено более Br40 тыс. Материальная помощь оказана 882 работникам предприятий и организаций, в семьях которых воспитывается почти 1 тыс. школьников. Всего из профсоюзных бюджетов всех уровней на благотворительные мероприятия в связи с началом учебного года планируется направить не менее Br600 тыс.





"В регионе действуют более 3 тыс. профсоюзных первичек. Каждая из них совместно с нанимателями, исходя из возможностей предприятия, оказывает материальную помощь работникам, в семьях которых есть школьники. Областные организации отраслевых профсоюзов в первую очередь нацелены на поддержку детских интернатских учреждений. Областное объединение акцентирует внимание на помощи многодетным, малообеспеченным, приемным семьям, детям-инвалидам", - рассказала руководитель пресс-службы Ольга Кобяк.





Вопрос, какого рода материальная помощь нужна к школе, согласовывается непосредственно с родителями, руководителями подшефных учреждений. Как правило, за счет профсоюзных бюджетов закупаются школьные принадлежности, форма, обувь, канцтовары, средства индивидуальной защиты.





В эти дни профсоюзные активисты посещают подшефных с подарками. Председатель областного объединения Николай Шум в ближайшее время навестит шесть многодетных семей в Пинске и Пинском районе. Для каждой семьи в бюджете предусмотрено Br200.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Матпомощь, подарки и билеты в цирк - профсоюзы Брестской области включились в акцию "Дети идут в школу" Вопрос, какого рода материальная помощь нужна к школе, согласовывается непосредственно с родителями, руководителями подшефных

Традиционно в канун нового учебного года профсоюзные организации проводят для ребят разнообразные мероприятия. К примеру, профком холдинга "Пинскдрев" помимо матпомощи и праздничного представления со сладким столом приобрел для детей своих работников в качестве подарка ко Дню знаний билеты в цирк.-0-