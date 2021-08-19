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Новый жилой квартал планируют построить в пригороде Пинска

19.08.2021 08:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Жабчицы Пинского района планируют построить квартал индивидуальной жилой застройки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Земельный участок расположен в южной части Жабчиц. Планируется разработать проект строительства 140 частных домов в деревне, находящейся примерно в 10 км от Пинска. "Место очень привлекательное. Деревня практически граничит с городом, рядом железная дорога. Запланирован подвод воды (уже сделан проект), - рассказал председатель Молотковичского сельсовета Александр Курильчик. - Если не поступят какие-то замечания, то к концу года, думаю, проект будет разработан. Со следующего года, возможно, начнем выделять приусадебные участки".

На территории нового квартала должны быть одно- или двухэтажные одноквартирные дома с хозяйственными постройками. Претендовать на получение участка могут жители как Пинского района, так и Пинска. В первую очередь такая возможность представится многодетным семьям.

Проект вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с его деталями можно с 27 августа по 20 сентября в Пинском райисполкоме, а также на сайте pinsk.brest-region.gov.by. Замечания и предложения можно направлять в райисполком (Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21) или на электронную почту contact@pinskrik.by.

В Пинском районе разрабатывают кварталы не только индивидуальной, но и многоэтажной застройки. Например, в пригородной деревне Галево строят многоэтажный жилой комплекс, предусмотрены в том числе и десятиэтажки. Домов такой высотности раньше в районе не было.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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На территории нового квартала должны быть одно- или двухэтажные одноквартирные дома с хозяйственными постройками. Претендовать на получение участка могут жители...
 
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