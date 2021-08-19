Источник материала: БелТА





Земельный участок расположен в южной части Жабчиц. Планируется разработать проект строительства 140 частных домов в деревне, находящейся примерно в 10 км от Пинска. "Место очень привлекательное. Деревня практически граничит с городом, рядом железная дорога. Запланирован подвод воды (уже сделан проект), - рассказал председатель Молотковичского сельсовета Александр Курильчик. - Если не поступят какие-то замечания, то к концу года, думаю, проект будет разработан. Со следующего года, возможно, начнем выделять приусадебные участки".





На территории нового квартала должны быть одно- или двухэтажные одноквартирные дома с хозяйственными постройками. Претендовать на получение участка могут жители как Пинского района, так и Пинска. В первую очередь такая возможность представится многодетным семьям.





Проект вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с его деталями можно с 27 августа по 20 сентября в Пинском райисполкоме, а также на сайте pinsk.brest-region.gov.by. Замечания и предложения можно направлять в райисполком (Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21) или на электронную почту contact@pinskrik.by.





В Пинском районе разрабатывают кварталы не только индивидуальной, но и многоэтажной застройки. Например, в пригородной деревне Галево строят многоэтажный жилой комплекс, предусмотрены в том числе и десятиэтажки. Домов такой высотности раньше в районе не было.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый жилой квартал планируют построить в пригороде Пинска На территории нового квартала должны быть одно- или двухэтажные одноквартирные дома с хозяйственными постройками. Претендовать на получение участка могут жители...