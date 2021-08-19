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Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске
19.08.2021 09:41 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на ул.Турова, участке ул. Янки Лучины от Игуменского тракта до ул.Турова и развязке МКАД - ул.Чижевских.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
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В Минске планируется нанесение дорожной разметки на ул.Турова, участке ул. Янки Лучины от Игуменского тракта до ул.Турова и развязке МКАД - ул.Чижевских.
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