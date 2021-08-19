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Вторая очередь инфраструктурного проекта СЭЗ "Гродноинвест" завершена в Сморгони

19.08.2021 09:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони администрацией СЭЗ "Гродноинвест" совместно с генеральным подрядчиком ОАО "ДСТ №6" построен и введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции Индустриального проспекта, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Реконструкция главной транспортной артерии Сморгони, которая объединяет крупный промышленный парк СЭЗ "Гродноинвест" и город, началась в 2019 году. Уже построена современная четырехполосная дорога, пешеходные дорожки, освещение, стела свободной экономической зоны, проложены сети инженерной инфраструктуры. Для удобства жителей и гостей Сморгони, сотрудников предприятий-резидентов СЭЗ проведено благоустройство и озеленение территории, установлены разделительные полосы, светофорное регулирование, освещение, остановочные павильоны.

Суммарно в реализацию инфраструктурного проекта администрацией СЭЗ "Гродноинвест" инвестировано почти Br6 млн. В этом году начнется реализация третьей очереди комплексного проекта, которая предполагает создание кольцевой развязки. В планах строительство велосипедных дорожек, решение вопроса обеспечения промышленного парка дополнительной электроэнергией. Кроме этого, инфраструктурные проекты реализуются администрацией СЭЗ и на других индустриальных площадках, расположенных в Гродненской области.

Таким образом участок свободной экономической зоны в Сморгони станет еще привлекательнее для отечественных и иностранных инвесторов. С 2015 года здесь уже зарегистрировано девять предприятий-резидентов СЭЗ, которые инвестировали свыше $470 млн в создание современных экспортно ориентированных предприятий. В начале текущего года началось строительство нового деревообрабатывающего завода и реализация проекта по организации металлоперерабатывающего производства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Сморгони администрацией СЭЗ "Гродноинвест" совместно с генеральным подрядчиком ОАО "ДСТ №6" построен и введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс...
 
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