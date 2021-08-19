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В Минской области определят мастеров летней рыбалки

19.08.2021 15:49 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное соревнование по лову рыбы летней поплавочной удочкой пройдет 28 августа на Краснослободском водохранилище в Копыльском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов".

"Соревнования для любителей рыбалки начались с районных и межрайонных этапов. Граждане, занявшие на первых уровнях с первого по пятое место, допускаются к участию в региональном этапе. В мероприятии планирует принять участие около 50 человек", - рассказали в обществе.

Зоны для рыбалки на Краснослободском водохранилище будут определяться жеребьевкой. На подготовку к соревнованиям организаторы дают один час, а на ловлю рыбы - три часа. Победителей определят в юниорском, взрослом и командном зачетах по общему весу рыбы. Лучшие участники будут награждены специальными дипломами и призами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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