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ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас

19.08.2021 16:31 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. 19 августа православные верующие отмечают один их важных христианских праздников Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. С этим днем связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому праздник также называют в народе Яблочным Спасом. Жители Бреста присоединились к обычаю и освятили плоды в Свято - Симеоновском кафедральном соборе.-0-
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
Фото Вадима Якубенка

 
 
Теги: Брест
 
 
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С этим днем связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому праздник также называют в народе Яблочным...
 
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