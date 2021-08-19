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ФОТОФАКТ: Православные верующие в Бресте празднуют Яблочный Спас
19.08.2021 16:31 — | БелТА
Источник материала: БелТА
19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. 19 августа православные верующие отмечают один их важных христианских праздников Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. С этим днем связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому праздник также называют в народе Яблочным Спасом. Жители Бреста присоединились к обычаю и освятили плоды в Свято - Симеоновском кафедральном соборе.-0-
Фото Вадима Якубенка
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С этим днем связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому праздник также называют в народе Яблочным...
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