Нетрезвая 25-летняя минчанка решила покатиться на авто

Источник материала: БT

Поверила в себя, но прогадала... 25-летняя минчанка решила покатиться на авто, однако не учла целый ряд но: прав у девушки нет, автомобиль чужой. Да и состояние автоледи вызывает немало вопросов. За руль она села нетрезвая. Совокупность факторов и поездка закончилась, так и не успев начаться, дама за рулем не только не успела выехать со двора, но и задела другое авто. Действо зафиксировала камера видеонаблюдения. А медосвидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя в крови.

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