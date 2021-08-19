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Нетрезвая 25-летняя минчанка решила покатиться на авто

19.08.2021 20:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Поверила в себя, но прогадала... 25-летняя минчанка решила покатиться на авто, однако не учла целый ряд но: прав у девушки нет, автомобиль чужой. Да и состояние автоледи вызывает немало вопросов. За руль она села нетрезвая. Совокупность факторов и поездка закончилась, так и не успев начаться, дама за рулем не только не успела выехать со двора, но и задела другое авто. Действо зафиксировала камера видеонаблюдения. А медосвидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя в крови.


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Теги: Минск
 
 
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Поверила в себя, но прогадала... 25-летняя минчанка решила покатиться на авто, однако не учла целый ряд но: прав у девушки нет, автомобиль чужой. Да и состояние...
 
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